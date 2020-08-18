Курян приглашают на мастер-классе по изготовлению гвоздики Памяти

Литературно-патриотические программы проходят в «Летних парках чтения» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Централизованная система библиотек Курска в рамках городского проекта, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-летию Курской битвы проводит литературно-патриотические программы в «Летних парках чтения» на открытых площадках города.

19 августа в 17.00 в парке Героев Гражданской войны пройдет литературно-патриотическая акция «Курская битва: и в памяти, и в книге навсегда!». Куряне и гости города познакомятся с творчеством курских писателей-фронтовиков.

В исполнении курских литераторов и творческой молодежи города Курска прозвучат патриотические строки из лучших произведений о Курской битве. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению гвоздики Памяти.