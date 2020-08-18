В Курске отключат холодную воду

Отключать воду будут из-за ремонта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 20 августа, в четверг, с 09.00 до 17.00 часа будет прекращена подача холодной воды в микрорайон «КЗТЗ», а также на:

- ул. 50 Лет Октября, ул. Чернышевского, ул. Павлуновского, ул. Чехова, ул. Ломоносова, ул. Щепкина, ул. Дзержинского (от №47 и выше), ул. Большевиков (от №42 и выше), ул. Суворовская (от №56 и выше), ул. Зеленая, ул. Щемиловка, ул. Бойцов 9 Дивизии (от №134 и выше), ул. Мичурина, Воротние переулки, Выгонные переулки, пер. и пр. Узенький, Аэродромные пер., ул. Аэродромная, Суворовские переулки, ул. Пирогова, пер. Пирогова, ул. Беговая, ул. Асеева, Благородные переулки, ул. Энгельса, пер. Энгельса, улицы Песковские, ул. К. Армии (от №34 и выше), ул. Пионеров (от №28 и выше), ул. Нижняя Луговая, ниж. Луговые переулки, ул. П. Минакова, ул. Малиновая, Малиновые переулки, ул. Кольцова, ул. Рассыльная, ул. Бочарова, ул. Овечкина, ул. Чумаковская, ул. Дружининская (от №34 до №17), Фатежские и Запольные переулки, ул. Запольная (от №7 и выше), ул. Планерная, Планерные пер., ул. Бурцевка (от №36 и выше), ул. Косиновская, ул. Планерная, Бурцевские переулки, Бурцевский пр., ул. Н. Масловка, ул. Масловка, ул. Пучковка (от №17 и выше), 1-я и 2-я Орловская улицы, ул. Звездная, пр. Клыкова, пр. Н. Плевицкой, пр. Хрущева (от №24 до №44), ул. Звездная, пр. Клыкова, пр. Н. Плевицкой, пр. Хрущева (от №24 до №44), ул. Веспремская, ул. Студенческая, пр. Дружбы (все нечетные номера домов кроме №19а, 19б, 19в; четные номера от №2 до №16), ул. Орловская, пр. Сергеева, пр. Энтузиастов (нечетные номера домов), Майский бульвар (нечетные номера домов), Майский бульвар (нечетные номера домов).

Будет снижено давление в сетях водопровода в СЗЖР на ул. Косухина, Воробьева, Майский бульвар, Хрущева, Мыльникова, пр. Дружбы, пр. Энтузиастов, ул. Косухина, ул. Воробьева, пр. Хрущева, ул. Мыльникова, ул. Студенческая, ул. Орловскую, пр. Сергеева, ул. Веспремскую.

Сделайте необходимый запас воды.

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