21-летнюю курянку задержали с наркотиками

Девушке грозит длительный срок Фото: Из архива КП.

Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области задержали 21 – летнюю курянку, подозреваемую в сбыте особо крупной партии «синтетических» наркотиков. Девушка призналась, что делала закладки, тщательно соблюдая меры конспирации, надеясь избежать ответственности за совершение тяжкого преступления.

Полицейские установили, что она, приехав в областной центр из района, поселилась в квартире сожителя. В это время он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. В Курске она устроилась работать официанткой, но в поиске большего дохода, нашла криминальную «подработку».

Оперативники собрали доказательства тому, что подозреваемая забирала из тайников оптовые партии наркотиков, фасовала их на мелкие дозы и сбывала через тайники – закладки. Подозреваемая была задержана во время сбыта очередной партии наркотиков. Она дала признательные показания и приняла решение сотрудничать со следствием.

В ходе обыска квартиры, где проживала подозреваемая, оперативники обнаружили и изъяли почти 300 граммов запрещенных к обороту наркотических веществ.

В настоящий момент девушка арестована. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. Полицейские напоминают, что санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.