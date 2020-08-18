Командир поискового отряда «Курган» стал Почетным гражданином Курска

За 25 лет поисковый отряд «Курган» поднял и перезахоронил останки 413 советских солдат и офицеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежегодно, в канун Дня города, Курское городское собрание присваивает звание «Почетный гражданин города Курска» выдающимся горожанам, за особые заслуги, высоко отмеченные как в областном центре, так и за его пределами.

«Почетным гражданином Курска» стал командир поискового отряда «Курган» Алексей Васильевич Сотников.

За 25 лет поисковый отряд «Курган» поднял и перезахоронил, отдав воинские почести, останки 413 советских солдат и офицеров, установил имена 54 из них.

Для захоронения на малой Родине, поисковики отправили останки 10 героев Курской битвы.

В 2016 году Алексей Сотников создал музей Курской битвы, постоянно ведет большую работу по патриотическому воспитанию.

Алексей Васильевич – один из авторов двух документальных книг о Курской битве, опубликованных к 75-летию победы на Курской дуге: «Огненное лето 43-го» и «50 дней и ночей».