В Курске иномарка сгорела в гараже

Сообщение поступило на пульт МЧС ночью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 01:55 18 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в гараже на улице Гагарина в Курске.

- По прибытии в 01:57 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 02:01, ликвидировано в 02:06, - сообщили в МЧС.

В результате пожара в металлическом гараже размером 60 квадратов частично повреждена внутренняя обшивка и автомобиль «Рено Логан».

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.