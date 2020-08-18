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Экономика

Куряне стали больше брать ипотечных кредитов

А общий объем задолженности достиг 42,2 млрд рублей
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Средняя сумма ипотечного жилищного кредита жителей Курской области составила 1,9 млн рублей

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита жителей Курской области составила 1,9 млн рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

За первое полугодие 2020 года в Курской области выдано 4,1 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Объем выданных ипотечных кредитов за январь-июнь 2020 года достиг 7,9 млрд рублей, превысив на 14,4% показатель прошлого года.

- Мы отмечаем сохранение спроса на рынке ипотечного жилищного кредитования. Этому способствовало смягчение ценовых и неценовых условий банковского кредитования, - сообщил управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по ЦФО Евгений Овсянников, - средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в регионе снизилась с 10,1% в январе до 9,7% в июне. Также поддержку рынку ипотечного кредитования оказала программа льготной ипотеки на покупку у застройщика под 6,5%

При этом общий объем ипотечной задолженности достиг 42,2 млрд рублей, прирост с начала 2020 года составил 5%. Правда, доля просроченных кредитов постепенно снижалась, составив 0,6% от имеющейся задолженности. По данным регионального отделения Банка России средняя сумма ипотечного жилищного кредита жителей Курской области составила 1,9 млн рублей, средний срок кредита -18 лет.