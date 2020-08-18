В регионе продолжают регистрировать случаи заражения Фото: Из архива КП.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 18 августа 2020 года составило 6711 человека. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 28 человек.

Из них под медицинским наблюдением сейчас 1093 пациента: 242 находится в стационарах, 851 – лечатся дома. На ИВЛ – 12 пациентов. Всего выписан 5571 пациент, в том числе 27 за последние сутки.

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.