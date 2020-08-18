Курян просят потерпеть без горячей воды до 1 сентября

В центре города ремонт продолжается Фото: Светлана ВОЛКОВА

Горячая вода после отключений из-за ремонта теплосетей подана в большинство зданий исторического центра Курска, сообщили вв администрации региона.

Но ремонтные работы продолжаются на локальных участках сетей, к которым подключены 14 жилых домов и других объектов. Для них подача горячей воды будет осуществляться по следующему графику:

17 августа

- ул. С. Перовской, 24,

- ул. Семеновская, 26,

- ул. Дружининская, 24, 33а,

- ул. Чумаковская, 30;

18 августа

- ул. Гоголя, 31, 47,

- ул. Димитрова, 68а, 70, 74, 76, 84;

19 августа

- ул. С. Саровского, 5, 5/7,

- ул. М. Горького, 18, 20,

- ул. Уфимцева, 5,

- ул. Ленина, 5, 11, 13, 15,

- пер. Блинова, 7, 13/15,

- ул. Блинова, 23;

21 августа

- ул. С. Перовской, 13.

«Квадра» продолжает также реконструкцию тепломагистралей на двух участках: ул. Белинского – Дружининская и ул. Володарского – Мирная, от которых запитаны 28 жилых домов и ряд нежилых зданий. По этим адресам горячее водоснабжение будет восстановлено в следующем порядке:

30 августа

- ул. Белинского, 3, 4;

1 сентября

- ул. М. Горького, 55, 55а, 57, 63, 63а, 65, 67,

- ул. Мирная, 5, 11, 17/69, 19, 19а, 19б, 20, 40,

- ул. Ленина, 55, 57, 61/2, 63,

- ул. Володарского, 56, 62, 63а, 65, 67, 69, 70, 75, 77, 81, 81а.

Справки по вопросам отключения горячей воды можно получить по телефону диспетчерской службы компании: 39-48-68.