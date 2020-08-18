Курян просят потерпеть без горячей воды до 1 сентября

В центре города ремонт продолжается
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Горячая вода после отключений из-за ремонта теплосетей подана в большинство зданий исторического центра Курска, сообщили вв администрации региона.
Но ремонтные работы продолжаются на локальных участках сетей, к которым подключены 14 жилых домов и других объектов. Для них подача горячей воды будет осуществляться по следующему графику:
17 августа
- ул. С. Перовской, 24,
- ул. Семеновская, 26,
- ул. Дружининская, 24, 33а,
- ул. Чумаковская, 30;
18 августа
- ул. Гоголя, 31, 47,
- ул. Димитрова, 68а, 70, 74, 76, 84;
19 августа
- ул. С. Саровского, 5, 5/7,
- ул. М. Горького, 18, 20,
- ул. Уфимцева, 5,
- ул. Ленина, 5, 11, 13, 15,
- пер. Блинова, 7, 13/15,
- ул. Блинова, 23;
21 августа
- ул. С. Перовской, 13.
«Квадра» продолжает также реконструкцию тепломагистралей на двух участках: ул. Белинского – Дружининская и ул. Володарского – Мирная, от которых запитаны 28 жилых домов и ряд нежилых зданий. По этим адресам горячее водоснабжение будет восстановлено в следующем порядке:
30 августа
- ул. Белинского, 3, 4;
1 сентября
- ул. М. Горького, 55, 55а, 57, 63, 63а, 65, 67,
- ул. Мирная, 5, 11, 17/69, 19, 19а, 19б, 20, 40,
- ул. Ленина, 55, 57, 61/2, 63,
- ул. Володарского, 56, 62, 63а, 65, 67, 69, 70, 75, 77, 81, 81а.
Справки по вопросам отключения горячей воды можно получить по телефону диспетчерской службы компании: 39-48-68.