Установлен пилот военного самолета, погибший на Курской Дуге

Сейчас разыскивают родных героя Фото: Светлана ВОЛКОВА

Установлен пилот найденного военного самолета Як-7Б в Поныровском районе. Это младший лейтенант Петров Михаил Иванович, он родился в 1920 году в деревне Кишикино Павловского района Горьковской области. В июле 1943 года не вернулся с боевого задания.

В тот день во время Курской битвы восемь самолетов Як-7Б вели воздушный бой с четырнадцатью Fw-190 и сбили пять из них. В сражении погибли трое наших летчиков.

Самолет обнаружили поисковики отрядов «Честь и долг» и «Славяне». В настоящее время разыскивают родственников героя. Захоронение проведут в первой декаде сентября, сообщили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что на прошедших выходных в Поныровском районе поисковый отряд «Честь и Долг» завершил работы по подъему советского самолетазавершил работы по подъему советского самолета.

Боец отряда Денис Масленников обнаружил защитную пленку с приборной панели, на которой выцарапано «М. Петров» и рисунок самолета.