Роспотребнадзор призвал курян носить маски и перчатки

"К каждому курянину полицейского не приставишь", - отметил Климушин Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава Курского Роспотребнадзора Олег Климушин отметил, что куряне перестали носить маски раньше времени, хотя ситуация с коронавирусом остается сложной. Он напомнил, что масочный режим в регионе продолжает действовать.

- К каждому человеку не приставишь по полицейскому. И тут только сознательность наших граждан должна действовать и понимание правильного поведения. К сожалению, сейчас и в магазинах, и в транспорте идет тотальная демонстрация неправильного поведения. Люди не используют маски и перчатки, не соблюдают социальную дистанцию. При этом мы продолжаем регистрировать новые случаи заболевания, - отметил Олег Климушин.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 августаЧисло заболевших коронавирусом в Курске на 17 августа 2020 года составило 6683 человек. В том числе за прошедшие сутки заболели 27 курян.

Из них сейчас на лечении находятся 1092 пациента: 247 - в стационарах, 845 лечатся дома. На ИВЛ – 14 пациентов.