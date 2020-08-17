У 15 курских выпускников аннулировали результаты ЕГЭ без права пересдачи

В регионе 27 выпускников написали работы на сто баллов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего в основной период ЕГЭ в Курской области сдали экзамены около 4,5 тысячи человек. В регионе 27 выпускников написали работы на 100 баллов, двое из них получили стобалльный результат сразу по двум предметам.

Так, ученик курской школы №28 получил сто баллов по биологии и химии, а выпускник школы №5 Курчатова - по русскому языку и химии.

Как отметили в областном комитете образования и науки, не обошлось и без эксцессов. По решению Государственной экзаменационной комиссии аннулированы без права пересдачи в этом году результаты 15 участников, нарушивших порядок проведения ЕГЭ. У выпускников были замечены телефоны, справочные материалы и письменные заметки.