Жителям региона предлагают воспеть курское яблоко

Итоги конкурса подведут в сентябре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр народного творчества «Русь» приглашает всех желающих принять участие в открытом городском фестивале «Курское яблоко».

Фестиваль учрежден управлением культуры Курска и проводится с 12 августа по 5 сентября.

Каждый желающий может проявить творческую фантазию и принять участие в номинациях конкурса:

Частушка о курском яблоке. (Видеозапись исполнения частушки или текстовый документ с частушкой/частушками).

Исполнение танца «Яблочко». (Видеозапись с исполнением танца).

Рисунок на тему «Курское яблоко». (Фото конкурсной работы).

Фото с изображением яблок, яблонь, сада.

Сувенир фестиваля (авторская работа): значки, майки, магниты, изделия из дерева, глиняные игрушки, вышивка, открытки с изображением яблока (яблони) и другие. (Фото и само изделие).

Участники должны указать: фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон, e-mail, согласие на обработку персональных данных.

Заявки принимаются на электронную почту организатора cnt-rus@mail.ru с пометкой «Курское яблоко».

Награждение победителей пройдет 5 сентября 2020.

Кульминацией праздника станет гастрономический сюрприз «Шарлотка по-курски».

Справки по телефону 37-06-56.