Курянин погиб от взарыва найденного снаряда

В последнее время опасные находки стаи попадаться чаще Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За последние дни в Курске при проведении работ на своих придомовых участках куряне дважды обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

В конце июля в одном из районов области от взрыва найденного снаряда погиб мужчина.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при обнаружении опасной находки. Объясните детям, что играть с подозрительными предметами может быть опасно для жизни. Это касается не только взрывоопасных предметов, но и бутылок с жидкостями, коробок с неизвестным содержимым и прочих вещей.

Рекомендации спасателей:

- заметив подозрительный предмет, не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке по номеру 112;

- оставайтесь на безопасном от места обнаружения подозрительного предмета расстоянии до прибытия сотрудников полиции и спасателей;

- не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сдвигать с места взрывоопасные предметы с места на место;

- помещать их в костер или разводить огонь над ними;

- бить любыми предметами по корпусу или взрывателю;

- собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;

- закапывать их в землю или бросать в водоемы;

- обрывать или тянуть отходящие от предметов провода, предпринимать попытки их обезвредить.