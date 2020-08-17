В Курске проверяют обстоятельства смерти девушки в областной больнице

21-летней пациентке диагностировали запущенную пневмонию через пять дней после госпитализации Фото: Из архива КП.

Комитет здравоохранения Курской области проводит служебную проверку в связи со смертью пациентки в Курской областной клинической больнице.

13 августа в областной клинической больнице скончалась 21-летняя девушка. В хирургическое отделение больницы она поступила 19 июля.

По информации медучреждения, при динамическом наблюдении на фоне лечения отмечалась отрицательная динамика, по показаниям 20 июля была проведена экстренная операция.

При компьютерной томограмме легких 24 июля выявлены признаки двусторонней вирусной пневмонии третьей степени.

- Учитывая эпидемиологическую обстановку и в соответствии с установленным Минздравом порядком, больная была переведена в городскую больницу №6, перепрофилированную для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Там 26 июля хирурги областной больницы выполнили повторную операцию по медицинским показаниям.

После получения отрицательных результатов на коронавирус 3 августа пациентку перевели в отделение общей хирургии областной больницы, где при поступлении ей сделали КТ легких, брюшной полости, пневмония признана разрешающейся, - прокомментировали ситуацию в администрации региона. - Затем в областной больнице провели несколько оперативных вмешательств.

Как сообщили в медучреждении, тактика ведения пациентки обсуждалась со специалистами ведущих хирургических клиник Москвы во время телемедицинских консультаций.

По этому случаю будет проведен клинический разбор, добавили чиновники.