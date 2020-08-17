Под Курском поисковики подняли советский самолет

Раскопки шли в Поныровском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

На прошедших выходных в Поныровском районе поисковый отряд «Честь и Долг» завершил работы по подъему советского самолета.

Боец отряда Денис Масленников обнаружил защитную пленку с приборной панели, на которой выцарапано «М. Петров» и рисунок самолета. Большая вероятность, что это и есть имя летчика. Точные данные об экипаже подскажет номер двигателя.

На месте событий работали журналисты телеканала «Звезда». Они отсняли завершающий этап работ на месте раскопок и продолжили съемки в Поныровской средней школе, куда были перевезены находки.