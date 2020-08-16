В Курской области 28 человек заразились коронавирусом, 26 - выздоровели

фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прирост зараженных за минувшие сутки в Курской области составил 28 человек. По данным на 16 августа, всего в регионе зарегистрировали 6 656 инфицированных. Из них под медицинским наблюдением 1 065 пациентов: 246 - в стационарах, 819 - дома. К аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.

Всего выписали 5 544 пациента, за минувшие сутки окончили лечение 26 курян. Скончался 51 человек с подтвержденным коронавирусом, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

По состоянию на 16 августа, проведено 171 517 исследований на коронавирус и 17 907 - на антитела к Covid-19.