В Курской области иномарка слетела в кювет: спасали деблокировали одного человека

Фото с места аварии/ ГУ МЧС по Курской области.

Авария случилась утром 16 августа в деревне Клишино Льговском районе. Сообщение о ЧП поступило на номер «Службы спасения - 112» в 5.10. На место отправились спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.

По прибытии специалисты установили, что водитель KIA Rio не справился с управлением, машина слетела с дороги и опрокинулась в кювет. Спасателями пришлось деблокировать одного человека.

Сотрудники МЧС просят всех жителей региона быть внимательными и осторожными. В случае любой беды следует звонить по номеру вызова экстренных служб - «112».