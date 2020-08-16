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В Курской области иномарка слетела в кювет: спасали деблокировали одного человека

Водитель KIA Rio не справился с управлением
Анна ГребенкинаАннаГребенкина
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Фото с места аварии/ ГУ МЧС по Курской области.

Фото с места аварии/ ГУ МЧС по Курской области.

Авария случилась утром 16 августа в деревне Клишино Льговском районе. Сообщение о ЧП поступило на номер «Службы спасения - 112» в 5.10. На место отправились спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.

По прибытии специалисты установили, что водитель KIA Rio не справился с управлением, машина слетела с дороги и опрокинулась в кювет. Спасателями пришлось деблокировать одного человека.

Сотрудники МЧС просят всех жителей региона быть внимательными и осторожными. В случае любой беды следует звонить по номеру вызова экстренных служб - «112».

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