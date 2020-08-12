Курские компании могут получить компенсацию за маски и перчатки для работников

Обратиться за компенсацией компании могут до 1 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Министерство труда и социальной защиты РФ разрешило компаниям компенсировать расходы на защитные маски и перчатки для работников за счет страховых взносов. В связи с этим расширен перечень предупредительных мер, расходы на выполнение которых возмещаются.

В обновленный список включено приобретение следующих изделий:

средств индивидуальной защиты органов дыхания, лицевых щитков, бахил, перчаток, противочумных костюмов, одноразовых халатов;

дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками;

устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей, рециркуляторов воздуха;

устройств и оборудования для контроля температуры тела работника.

Компенсацию работодатели смогут получить и за проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. Согласно информации ведомства, размер компенсации составит до 20% страховых отчислений организации за 2019 год.

Срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган ФСС продлен до 1 октября 2020 года.