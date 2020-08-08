Конфликт двух курских водителей закончился стрельбой

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Фото: Из архива "КП"

8 августа примерно в 10:25 в Курске на улице 2-я Новоселовка повздорили водители «Калины» и «Соляриса». В ходе конфликта водитель «Лады» выстрелил из пневматического оружия в воздух и ударил одного из пассажиров «Хендая» рукояткой пистолета.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. По результатам проверки будут принято процессуальное решение.