В конце августа в Курске пройдут субботники
Город уберут перед 77-й годовщиной Курской битвы и Днем знаний
Особое внимание во время мероприятий будет уделяться мерам безопасностиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В конце августа в Курске пройдут субботники. Такое решение было озвучено на планерке, которую провел глава города Курска Виктор Карамышев.
Город уберут перед 77-й годовщиной Курской битвы и Днем знаний. Предполагается, что в субботниках примет участие комитет городского хозяйства, волонтеры и молодежь.
Особое внимание во время мероприятий уделят мерам безопасности. Число участников не должно превышать сто человек. Обязательным будет соблюдение социальной дистанции и масочного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU