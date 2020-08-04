4 Авг. 2020 2020-08-04T16:22:42+03:00

Особое внимание во время мероприятий будет уделяться мерам безопасности Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Город уберут перед 77-й годовщиной Курской битвы и Днем знаний

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В конце августа в Курске пройдут субботники. Такое решение было озвучено на планерке, которую провел глава города Курска Виктор Карамышев.

Город уберут перед 77-й годовщиной Курской битвы и Днем знаний. Предполагается, что в субботниках примет участие комитет городского хозяйства, волонтеры и молодежь.

Особое внимание во время мероприятий уделят мерам безопасности. Число участников не должно превышать сто человек. Обязательным будет соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU