В Курской области с начала жатвы произошло девять пожаров
С начала уборочной кампании в Курской области произошло девять пожаров, семь из них - на полях на площади 49 га. Пострадали пашни в Беловском, Пристенском, Льговском, Черемисиновском, Курчатовском, Большесолдатском, Тимском и Кореневском районах.
Самый крупный пожар зафиксирован во Льговском районе на пашне в 42 га. Предположительно, огонь перекинулся на поле с обочины трассы рядом проходящей автодороги. Предварительный совокупный ущерб составил более пяти млн рублей.
В области усилили контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в ходе уборочной страды.
ИСТОЧНИК KP.RU