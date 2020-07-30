В Курской области с начала жатвы произошло девять пожаров

30 Июль 2020 2020-07-30T18:31:34+03:00

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С начала уборочной кампании в Курской области произошло девять пожаров, семь из них - на полях на площади 49 га. Пострадали пашни в Беловском, Пристенском, Льговском, Черемисиновском, Курчатовском, Большесолдатском, Тимском и Кореневском районах.

Самый крупный пожар зафиксирован во Льговском районе на пашне в 42 га. Предположительно, огонь перекинулся на поле с обочины трассы рядом проходящей автодороги. Предварительный совокупный ущерб составил более пяти млн рублей.

В области усилили контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в ходе уборочной страды.

ИСТОЧНИК KP.RU