Карта распространения коронавируса в Курской области 30 июля 2020: какие районы лидируют

30 Июль 2020 2020-07-30T14:24:49+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба на 7:30 30 июля, в Курской области всего зарегистрировано 6189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 27 за последние сутки. "Тройка" муниципалитетов, где больше всего случаев ковид: 3280 - Курск (в том числе 20 новых); 292 - Курский район; 405 - Железногорск (в том числе один новый);

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 14 женщин и 13 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – один человек, 7-14 лет – один человек, 18-29 лет – один человек, 30-49 лет – девять человек, 50-64 года – девять человек, старше 65 лет – шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU