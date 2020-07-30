Завершен приема документов для регистрации кандидатов в госДуму от Курской области

30 Июль 2020 2020-07-30T14:04:06+03:00

Федулов отказался от участия в выборах

Изменить размер текста: A A

Завершен прием документов для регистрации кандидатов в ходе избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Государственной Думы России по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110.

Рабочая группа Избирательной комиссии Курской области приняла документы для регистрации у Прониченко Евгения Ивановича, кандидата в порядке самовыдвижения. В числе поступивших документов подписные листы с подписями избирателей, собранными кандидатом в свою поддержку.

Кандидат в порядке самовыдвижения Федулов Александр Михайлович 29 июля уведомил Избирательную комиссию Курской области об отказе от дальнейшего участия в выборах.

8 июля ЦИК России заверила списки кандидатов в депутаты Государственной Думы от ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ. Для участия в дополнительных выборах по Сеймскому одномандатному округу №110 выдвинут Широков Андрей Вячеславович. В установленный срок не позднее 29 июля кандидат не представил в окружную комиссию документы для выдвижения и регистрации.

Напомним, на заседании 25 июля Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала пять кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Регистрацию прошли Бобовников Алексей Николаевич (КПРФ), Вакарев Артем Васильевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ), Золотарев Алексей Михайлович («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Куракин Анатолий Александрович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), Томанов Алексей Юрьевич (ЛДПР).

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы России по Сеймскому избирательному округу №110 назначены на 13 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней: 11 и 12 сентября досрочное голосование, 13 сентября основной день голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU