На улицах Курска будет дежурить полицейский мотопатруль

29 Июль 2020 2020-07-29T17:37:25+03:00

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Статистика аварий с участием мотоциклов в Курске неутешительна. Основные причины ДТП - агрессивный стиль вождения и превышение скорости. Зачастую нарушители считают, что на мощном мотоцикле можно легко уйти от полицейской погони и не объясняться с инспекторами.

Основная задача мотоотделения ГИБДД выявлять на курских дорогах байкеров, которые не соблюдают правила, ездят без документов и техосмотра. Недавно парк служебной техники ГИБДД пополнился двумя мощными немецкими мотоциклами.

Они оборудованы всем необходимым для несения службы на дороге. Спереди и сзади установлены проблесковые маячки, имеются звуковые спецсигналы и громкоговорители. При этом, имея вес почти в 300 килограммов, машины отличаются прекрасными скоростными характеристиками и маневренностью.

Полицейские байки могут повторить траекторию, по которой движется нарушитель и легко догнать его. Мотоциклы злостных нарушителей будут изымать и помещать на штрафстоянку. Полицейский мотопатруль будет нести службу в Курске ежедневно, в том числе и вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU