В Курске на Мемориале павших обвалилась плитка

23 Июль 2020 2020-07-23T16:30:07+03:00

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Сегодня на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» на гранитной стеле обвалилась плитка и надпись «Никто не забыт». На место ЧП выехал глава города Виктор Карамышев вместе с полицией.

Есть версия, что это дело рук вандалов. В то же время плитка давно устарела. Сейчас на месте работает криминалистическая группа. В кратчайшие сроки подрядчик подберет подобную плитку и все восстановит.

- Мемориал является объектом культурного наследия. Он уже давно требует реконструкции, с губернатором достигнута договоренность о восстановлении всего комплекса, - отметил Виктор Карамышев.

Правоохранительные органы усилят контроль за соблюдением общественного порядка на мемориале.

ИСТОЧНИК KP.RU