В Курске пройдут медовые ярмарки

Ярмарка будет работать на улице Энгельса Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ярмарки «Курский мед – 2020» пройдут с 8 по 9 и с 14 по 16 августа в Курске на улице Энгельса, № 70, рядом с гипермаркетом «Линия-1».

Свою продукцию здесь представят производители и продавцы медовой продукции из разных уголков Курской области. Куряне и гости города смогут купить свежий мед и продукты пчеловодства по привлекательным ценам.

Организаторы ярмарки – комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, комитет агропромышленного комплекса Курской области и «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» – обещают строгий контроль качества меда и соблюдение мер эпидемиологической безопасности.