2020-07-21T19:18:41+03:00
Экономика

В Курске пройдут медовые ярмарки

Куряне и гости города смогут купить качественные продукты пчеловодства
Яна ШЕЛЕСТ
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Среди участников – производители из различных районов и городов Курской областиСреди участников – производители из различных районов и городов Курской областиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Специализированные ярмарки «Курский мед – 2020» пройдут с 8 по 9 и с 14 по 16 августа в Курске на улице Энгельса, №70 (территория, прилегающая к гипермаркету «Линия-1»).

Среди участников – производители и продавцы медовой продукции из различных районов и городов Курской области. Куряне и гости города смогут приобрести свежий мед и высококачественные продукты пчеловодства по привлекательным ценам.

Организаторы ярмарки – комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, комитет агропромышленного комплекса Курской области и «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» – сообщают, что будет обеспечен строгий контроль качества мёда, а также соблюдены все меры эпидемиологической безопасности.

Контакты организатора: телефон (4712) 51-25-42, 51-26-15, e-mail: info@kurskyarmarka.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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