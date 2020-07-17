В Курске девочку, которой вонзился в ногу металлический прут, вызволили спасатели

17 Июль 2020 2020-07-17T20:19:44+03:00

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Спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области помогли ребенку, запутавшемуся в проволоке.

Сообщение о происшествии на улице Орловская поступило в спасательную службу днем. Очевидцы сообщили, что девочка, играя на лужайке, оступилась, и в ее ногу вонзилась металлическая проволока.

Спасатели срочно выехали на помощь. При помощи специального инструмента перерезали прут, оказали ребенку первую помощь и передали специалистам скорой помощи.

Спасатели отметили, что девочка вела себя очень терпеливо и не паниковала.

Главное управления МЧС России по Курской области напоминает, расскажите детям об основных правилах безопасности, выучите номера оперативных служб. Покажите места, безопасные для игр.

ИСТОЧНИК KP.RU