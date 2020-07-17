В Курской области ограничили посещение лесов

17 Июль 2020 2020-07-17T20:10:32+03:00

Запрещено въезжать туда на транспорте и разводить костры

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В Курской области введен особый противопожарный режим и ограничено посещение лесов.

Запрещено въезжать в леса на транспорте.

Нельзя также разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. Усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, увеличено количество рейдов и патрулирований, сказали в администрации региона.

За несоблюдение правил пожарной безопасности грозят штрафы: для физических лиц – от 4 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU