В Курской области ограничили посещение лесов
Запрещено въезжать туда на транспорте и разводить костры
Нарушителям грозят штрафыФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области введен особый противопожарный режим и ограничено посещение лесов.
Запрещено въезжать в леса на транспорте.
Нельзя также разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. Усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, увеличено количество рейдов и патрулирований, сказали в администрации региона.
За несоблюдение правил пожарной безопасности грозят штрафы: для физических лиц – от 4 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU