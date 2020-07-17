Курян приглашают нарисовать почтовую марку к годовщине Курской битвы
Курский областной киновидеофонд запускает онлайн-конкурс рисунков «Почтовая марка, посвященная 77-й годовщине Курской битвы»
Конкурс проходит до 20 августа. В нем могут принять участие все желающие.
Работы будут оцениваться по следующим критериям:
- творческий подход к отражению заявленной тематики;
- оригинальность идеи.
Победителей назовут 23 августа.
Лучшие работы будут отмечены грамотами и призами от Курского киновидеофонда.
Фотографии рисунков необходимо прислать до 20 августа в личные сообщения администратору аккаунта Кинофонд-Курск Хорошее-Кино (https://vk.com/kinofondkursk) или на электронный адрес: kurskkino@rambler.ru с пометкой «Конкурс рисунков».
ИСТОЧНИК KP.RU