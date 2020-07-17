2020-07-17T20:01:34+03:00
Общество

Курян приглашают нарисовать почтовую марку к годовщине Курской битвы

В конкурсе может принять участие любой желающий
Светлана ВОЛКОВА
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Победителей назовут 23 августаПобедителей назовут 23 августаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курский областной киновидеофонд запускает онлайн-конкурс рисунков «Почтовая марка, посвященная 77-й годовщине Курской битвы»

Конкурс проходит до 20 августа. В нем могут принять участие все желающие.

Работы будут оцениваться по следующим критериям:

- творческий подход к отражению заявленной тематики;

- оригинальность идеи.

Победителей назовут 23 августа.

Лучшие работы будут отмечены грамотами и призами от Курского киновидеофонда.

Фотографии рисунков необходимо прислать до 20 августа в личные сообщения администратору аккаунта Кинофонд-Курск Хорошее-Кино (https://vk.com/kinofondkursk) или на электронный адрес: kurskkino@rambler.ru с пометкой «Конкурс рисунков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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