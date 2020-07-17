Курский городской роддом начнет принимать рожениц в середине августа
Медучреждение было временно перепрофилировано
На полную дезинфекцию потребуется месяцФото: Из архива КП.
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Из Курского городского роддома, который был ранее перепрофилирован под ковидный стационар, на этой неделе выписали всех выздоравливающих пациентов. Четверых перевели в инфекционную больницу им. Семашко и БСМП.
17 июля в здание впервые продезинфицировали. В середине августа роддом вернется к нормальному режиму работы и будет принимать рожениц. Месяц потребуется для полной дезинфекции.
Пока же женщин принимают горбольница №4, родильные отделения в районах области и перинатальный центр.
ИСТОЧНИК KP.RU