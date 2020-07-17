Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июля 2020: какие районы лидируют

17 Июль 2020 2020-07-17T19:20:36+03:00

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области

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Тройка лидеров по числу переболевших коронавирусом в Курской области остается прежней. На первом месте - 3072 зараженных - Курск. За последние сутки коронавирус здесь подтвердился у 13 человек. На втором - Железногорск - 380 зараженных всего, в том числе трое за последние сутки. На третьем - 264 зараженных - Курский район.

Также за последние сутки коронавирус подтвердился у четырех жителей Обоянского района и у четырех жителей Золотухинского района.

Всего в Курской области зарегистрировано 5799 случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU