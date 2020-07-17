2020-07-17T20:29:01+03:00
Общество

В Курске экологи собрали 42 мешка мусора

Акция прошла в районе Красного моста
Светлана ВОЛКОВА
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Экологические инициативы помогают защитить окружающую средуЭкологические инициативы помогают защитить окружающую средуФото: Светлана ВОЛКОВА
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17 июля экологи очистили 500 метров прибрежной полосы в районе Красного моста Курска. Собрано 42 мешка с мусором, это около трех кубометров. В этом году очистка прибрежной территории пройдет во всех муниципалитетах региона.

В 2019 году во время такой акции в общей сложности привели в порядок 90 км прибрежных полос. От мусора очистили 64 территории вдоль воды в 18 муниципалитетах. В уборке участвовали более 1100 курян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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