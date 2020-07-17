В Курске экологи собрали 42 мешка мусора
Акция прошла в районе Красного моста
Экологические инициативы помогают защитить окружающую средуФото: Светлана ВОЛКОВА
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17 июля экологи очистили 500 метров прибрежной полосы в районе Красного моста Курска. Собрано 42 мешка с мусором, это около трех кубометров. В этом году очистка прибрежной территории пройдет во всех муниципалитетах региона.
В 2019 году во время такой акции в общей сложности привели в порядок 90 км прибрежных полос. От мусора очистили 64 территории вдоль воды в 18 муниципалитетах. В уборке участвовали более 1100 курян.
ИСТОЧНИК KP.RU