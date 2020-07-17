2020-07-17T18:47:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Курские больницы получили 14 доз антиковидной плазмы

Антитела, содержащиеся в плазме, блокируют рецепторы, к которым должен присоединиться вирус
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе продолжает действовать масочный режимВ регионе продолжает действовать масочный режимФото: Из архива КП.
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На курской станции переливания крови заготавливают антиковидную плазму. Компонент, который поражает вирус, выделяют из крови здоровых людей, перенесших коронавирус в легкой форме или контактировавших с больными. Часто пациенты даже не подозревают о том, что в их крови образовались антитела. Их обнаруживают в результате исследования.

За три недели обследовали 850 доноров, из них выявлено около 70 человек с антителами G, это почти 10%. У 64 доноров определен хороший титр – эта плазма готова к выдаче в лечебное учреждение. Антитела, содержащиеся в плазме, блокируют рецепторы, к которым должен присоединиться вирус.

Антитела будут использовать для лечения тяжелобольных пациентов. Ковидные госпитали региона получили 14 доз антиковидной плазмы крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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