В мае умерли 82 курянина, переболевших коронавирусом

17 Июль 2020 2020-07-17T18:49:11+03:00

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В апреле 2020 года от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, умер один курянин по статистике. Еще у двоих ковид не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений, сообщили в обладминистрации со ссылкой на Росстат.

В мае от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, умерло уже 14 человек. Кроме того, у семи человек COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Еще у 61 человека COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

- К сожалению, с каждым месяцем число умерших от ковида по статистике увеличивается. Это связано с тем, что патологоанатомический диагноз ставится до 25 дней. Именно поэтому часть людей, умерших в апреле, внесена в майскую статистику, – поясняет заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий

ИСТОЧНИК KP.RU