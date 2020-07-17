2020-07-17T17:42:04+03:00
Экономика

Мэрия Курска отчиталась о ремонте дорог

Тротуар на КЗТЗ обещают сделать до 15 августа
Светлана ВОЛКОВА
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В мэрии сказали, что тротуары на КЗТЗ уже восстанавливают, но рабочих местные жители не заметилиВ мэрии сказали, что тротуары на КЗТЗ уже восстанавливают, но рабочих местные жители не заметилиФото: Светлана ВОЛКОВА
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КП уже писала о проблемах с дорожным ремонтом в Курске.

17 июля мэрия отчиталась о ходе работ:

- На улицах Обоянской и Народной завершены работы по занижению бордюрного камня и обустройству пешеходных переходов, продолжается подсыпка грунта на газоны и восстановление тротуаров после установки бордюрного камня.

На Краснополянской аналогичные работы завершат в ближайшие дни. Тут обустроено порядка ста съездов к домам. Также тут установлены новые дорожные знаки, а разметку начнут наносить в середине августа.

В районе КЗТЗ укладка нового асфальта завершена, сказали в мэрии. По словам чиновников сейчас четыре бригады трудятся над восстановлением тротуаров. Правда, результата их труда пока не замечено - тротуары стоят в том же виде, что и были.

В горадминистрации, впрочем, назвали дату, когда их приведут в порядок - 15 августа.

Составлен график работ по каждой улице, где ремонтируются дороги в рамках проекта БКАД, заверил заместитель главы администрации Курска Василий Волобуев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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