Мэрия Курска отчиталась о ремонте дорог
КП уже писала о проблемах с дорожным ремонтом в Курске.
17 июля мэрия отчиталась о ходе работ:
- На улицах Обоянской и Народной завершены работы по занижению бордюрного камня и обустройству пешеходных переходов, продолжается подсыпка грунта на газоны и восстановление тротуаров после установки бордюрного камня.
На Краснополянской аналогичные работы завершат в ближайшие дни. Тут обустроено порядка ста съездов к домам. Также тут установлены новые дорожные знаки, а разметку начнут наносить в середине августа.
В районе КЗТЗ укладка нового асфальта завершена, сказали в мэрии. По словам чиновников сейчас четыре бригады трудятся над восстановлением тротуаров. Правда, результата их труда пока не замечено - тротуары стоят в том же виде, что и были.
В горадминистрации, впрочем, назвали дату, когда их приведут в порядок - 15 августа.
Составлен график работ по каждой улице, где ремонтируются дороги в рамках проекта БКАД, заверил заместитель главы администрации Курска Василий Волобуев.
ИСТОЧНИК KP.RU