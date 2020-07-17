Курянин украл больше тонны железнодорожных путей

17 Июль 2020 2020-07-17T16:38:24+03:00

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19-летнего курянина обвиняют в краже более полутонны деталей железнодорожных путей. В полицию обратился руководитель Льговской дистанции железной дороги. Он сообщил, что разукомплектованы пути на перегоне станций Псел и Готня. Вор демонтировал детали с неиспользуемой железнодорожной ветки.

По подозрению задержали сборщика металла. Местный житель несколько недель выносил детали и сдавал их в лом. Возбуждено уголовное дело. Парня обвиняют в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU