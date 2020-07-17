Молодая курянка украла у друзей золото

17 Июль 2020 2020-07-17T14:28:45+03:00

Оперативники выяснили, что золотые украшения были сданы в ломбард в центре Курска Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Курские полицейские изобличили девушку, подозреваемую в краже золота у подруги. В мае курянку пригласили в гости знакомые, проживающие на улице Чехова. Застолье затянулось допоздна, и гостья осталась ночевать.

Утром девушка позавтракала и уехала. Только через полтора месяца супруги заметили, что из дома пропали три женских и одно мужское кольца.

Оперативники выяснили, что золотые украшения были сданы в ломбард в центре Курска. Оказалось, что их принесла та самая девушка, которую любезно приютили потерпевшие. После задержания курянка написала явку с повинной.

Она рассказала, что дождалась, когда друзья заснут и стала осматривать квартиру. Обнаружив кольца, решила забрать их, так как нуждалась в деньгах. Возбуждено уголовное дело, девушке грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU