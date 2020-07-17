В Курске осенью откроется кибершкола
В Курске осенью откроется кибершкола. От подростков ждут заявки. Обучение — бесплатное. Занятия будут проходить два-три раза в неделю с 18.00 до 20.00 на базе компьютерного клуба Skynet.
В новой школе детям помогут сменить игры, убивающие время, на настоящие спортивные дисциплины. Здесь будут проходить мастер-классы с профессиональными игроками, занятия с психологами и другими экспертами.
Тем, кто хочет записаться в кибершколу, необходимо обратиться в группу ВК https://vk.com/resf46.
На открытие школы молодежная общественная организация «Федерация компьютерного спорта» выиграла грант.
ИСТОЧНИК KP.RU