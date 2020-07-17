17 Июль 2020 2020-07-17T13:58:32+03:00

В новой школе детям помогут сменить игры, убивающие время, на настоящие спортивные дисциплины Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курске осенью откроется кибершкола. От подростков ждут заявки. Обучение — бесплатное. Занятия будут проходить два-три раза в неделю с 18.00 до 20.00 на базе компьютерного клуба Skynet.

В новой школе детям помогут сменить игры, убивающие время, на настоящие спортивные дисциплины. Здесь будут проходить мастер-классы с профессиональными игроками, занятия с психологами и другими экспертами.

Тем, кто хочет записаться в кибершколу, необходимо обратиться в группу ВК https://vk.com/resf46.

На открытие школы молодежная общественная организация «Федерация компьютерного спорта» выиграла грант.

ИСТОЧНИК KP.RU