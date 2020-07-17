В Курской области разыскивают 32-летнего мужчину

17 Июль 2020 2020-07-17T13:40:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Курская полиция разыскивает Смолина Николая Николаевича 1988 года рождения. В июне этого года мужчина ушел из Хомутовской районной больницы и до настоящего времени его место нахождения не установлено. Пропавший может находиться в любом районе области.

Мужчине на вид 30-35 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы светлые. Был одет в брюки цвета хаки, светлую футболку.

Все, кто располагает информацией о месте нахождения Николая Смолина, могут круглосуточно сообщать по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции или любому сотруднику полиции.

Ежедневно курские полицейские ведут поиски пропавших граждан. За сутки в отделы полиции поступает порядка четырех заявления о пропаже. За 6 месяцев 2020 года разыскали 444 человека, 409 нашли в течение первых десяти суток после исчезновения. Из общего количеств безвестно исчезнувших – 104 несовершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU