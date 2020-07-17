В Курске на Кировском мосту внедорожник въехал в ограждение

17 Июль 2020 2020-07-17T12:48:04+03:00

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По предварительной информации, 17 июля 2020 года примерно в 11:00 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero ехал стороны Перекальского в сторону Кировского моста.

В пути следования он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В ДТП по счастливой случайности никто не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства и причины данного ДТП.

16 июля примерно в 17:15 37-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал по автодороге Рыльск - Коренево - Суджа - Дерюгино Кореневского района в сторону села Пушкарное. На четвертом километре трассы он не справился с управлением, автомобиль перевернулся в кювет. в ДТП пострадали две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU