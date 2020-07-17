В Курской области стартовала уборочная кампания

17 Июль 2020 2020-07-17T12:26:24+03:00

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В Курской области приступили к уборке урожая. В этом году площадь посевов зерновых культур превысила 1 млн гектаров. В сравнении с прошлым годом озимой и яровой пшеницы засеяли на 12% больше, а кукурузы — на 25%. Урожайность в этом году составляет более 50 центнеров с гектара.

«К сбору такого количества урожая мы серьезно подготовились: обновили парк сельхозтехники, построили новые зернохранилища. В поля вышло свыше 3 тысяч комбайнов, а к приему зерна готовы более 250 зерносушилок» - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В этом году в Курской области планируют начать строительство гидромелиоративной системы площадью 1300 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU