2020-07-17T11:35:54+03:00
Общество

Более килограмма черной икры изъяли на Курской таможне

Ценный продукт пытался вывезти гражданин Украины
Яна ШЕЛЕСТ
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В салоне автомобиля таможенники обнаружили два контейнера круглой формыВ салоне автомобиля таможенники обнаружили два контейнера круглой формы
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В автомобильном пункте пропуска Теткино курские таможенники задержали 60-летнего гражданина Украины, который пытался вывезли на территорию соседнего государства более килограмма черной икры.

Мужчина предоставил декларацию на две банки икры осетровых рыб общим весом 1,3 килограмма. Икру он приобрел на одном из московских рынков для личного потребления. О необходимости предоставления документов, разрешающих вывоз икры, мужчина не знал.

При досмотре в салоне автомобиля таможенники обнаружили два контейнера круглой формы, завернутые в герметичную термоупаковку, с черной икрой общим весом 1,27 кг. В связи с отсутствием разрешительных документов на вывоз, контейнеры изъяли и направили на экспертизу. Эксперты определили рыночную стоимость икры – 45 тысяч рублей.

"Из России можно вывозить без декларирования и предоставления разрешительных документов икру осетровых рыб весом до 250 граммов",- сообщил заместитель начальника Глушковского таможенного поста Роман Лабозин. – "Продукт должен быть в заводской упаковке и с документами, подтверждающими легальность приобретения товара".

В отношении гражданина Украины составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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