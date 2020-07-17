Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 июля 2020 года составило 5799 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 17 июля 2020 года
На ИВЛ находятся 15 пациентовФото: Из архива "КП"
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По данным оперативного штаба на 7:30 17 июля, в Курской области всего зарегистрировано 5799 (+34) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Из них под медицинским наблюдением 1419 пациентов: 252 – в стационарных медучреждениях, 1167 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 15 пациентов. Всего выписали 4335 (+45) пациентов.
На сегодняшний день скончались 49 человек (+1), (женщина, 58 лет) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU