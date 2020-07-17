2020-07-17T09:39:02+03:00
Общество

В Курской области будут ловить пьяных водителей

Рейды пройдут на выходных
Яна ШЕЛЕСТ
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Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственностьУправление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственностьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В предстоящие выходные Курская Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению пьяных водителей. Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее административному наказанию за это или за невыполнение требования пройти медосвидетельствование установлена уголовная ответственность. Водителю грозит до двух лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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