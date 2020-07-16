2020-07-16T20:43:50+03:00
Общество

Курская Госавтоинспекция начала охоту на ночных гонщиков

За ночь инспекторы выявили 63 нарушителя
Яна ШЕЛЕСТ
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Подобные рейды будут проводить регулярноПодобные рейды будут проводить регулярно
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Сегодня ночью в различных микрорайонах Курска экипажа Госавтоинспекции проводили рейд по обеспечению безопасности на дорогах и профилактике аварийности.

Особое внимание уделили мотоциклистам, на которых часто жалуются куряне. За ночь инспекторы выявили 63 административных правонарушения.

Кроме этого, полицейские задержали мотоциклиста без шлема, зафиксировали факт управления транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Подобные рейды будут проводить регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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