Курская Госавтоинспекция начала охоту на ночных гонщиков
За ночь инспекторы выявили 63 нарушителя
Подобные рейды будут проводить регулярно
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Сегодня ночью в различных микрорайонах Курска экипажа Госавтоинспекции проводили рейд по обеспечению безопасности на дорогах и профилактике аварийности.
Особое внимание уделили мотоциклистам, на которых часто жалуются куряне. За ночь инспекторы выявили 63 административных правонарушения.
Кроме этого, полицейские задержали мотоциклиста без шлема, зафиксировали факт управления транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Подобные рейды будут проводить регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU