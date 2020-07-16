В Курске отремонтировали центр для несовершеннолетних
В Курске отремонтировали центр для несовершеннолетних. Ежегодно социальную и психолого-педагогическую реабилитацию здесь проходят около 300 детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Из-за коронавируса работа социального учреждения была приостановлена. За это время здесь сделали косметический ремонт в приемном отделении и приобрели за счет областного бюджета автобус.
В 2019-2020 гг. центр пополнился новым диагностическим, реабилитационным, компьютерным и мультимедийным оборудованием. В центр приобрели мебель, бытовую технику, обустроили кабинет «примирения и согласия», бытовую комнату.
Более 250 семей каждый год здесь получают помощь в разрешении внутрисемейных конфликтов, вызванных нарушением детско-родительских отношений.
Учреждение рассчитано на 50 мест и готово принять несовершеннолетних на полный курс социальной реабилитации. Ва время введения режима повышенной работа в условиях стационара осуществляется с 10 воспитанниками.
ИСТОЧНИК KP.RU