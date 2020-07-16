В Курске на Белинского закрывают движение

16 Июль 2020 2020-07-16T18:40:00+03:00

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В связи с выполнением работ по строительству тепловой сети, на основании ходатайства ООО «Элитиум» с 17 июля по 2 августа закрывается движение автотранспорта по улице Белинского (на участке от дома № 3 до улицы Красной Армии).

В связи с выполнением работ по ремонту тепловой сети, на основании ходатайства филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» с 15 по 27 июля закрывается движение автотранспорта по улице1-я Фатежская (в районе дома № 73/2).

ИСТОЧНИК KP.RU