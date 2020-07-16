Первомайский парк Курска превратится в городской сад

16 Июль 2020 2020-07-16T18:27:40+03:00

Проект вынесут на общественное обсуждение в сентябре

Территорию не будут перегружать строениями, приоритетом станет озеленение

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В Курске разрабатывают проект реконструкции парка имени 1 Мая. Авторы предлагают вернуть этому историческому месту его изначальный замысел как городского сада.

В парке появится главная аллея, ведущая к детской зоне. Будет возведена летняя сцена. Территорию не будут перегружать строениями, приоритетом станет озеленение. Также здесь появится кукольный театр.

Перед архитекторами поставили задачу перезапустить парковое пространство, восстановить историческую концепцию, сделать пространство активным, востребованным и современным, привнеся в него дыхание истории.

Проект вынесут на общественное обсуждение в сентябре. С учетом мнения горожан определят место для размещения детских аттракционов.

Торжественное открытие Первомайского сада состоялось в 1899 году и было приурочено к 100-летию со дня рождения А. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU