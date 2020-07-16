2020-07-16T18:19:14+03:00
Недвижимость

В Курске собственникам пострадавших от ливней квартир компенсируют убытки

Дождь залил 15 домов
Яна ШЕЛЕСТ
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Подрядчики уже приняли меры по недопущению такой ситуации впредьПодрядчики уже приняли меры по недопущению такой ситуации впредьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По вине подрядчиков, проводящих капремонт, во время проливных дождей 14 и 15 июня пострадал целый ряд квартир. По итогам проверки, инициированной Фондом капремонта, составлен 131 акт залития по следующим адресам: ул. Комарова, д. 13а, ул. Заводская, д. 39а, ул. Энгельса, д. 86, ул. Заводская, д. 39, ул. Заводская, д. 41, ул. Заводская, д. 43, ул. Заводская, д. 45, ул. Заводская, д. 47, Мирный пр-д, д. 3, ул. Белгородская, д. 22, ул. Семеновская, д. 21, 3-й Шоссейный пер., д. 6, 3-й Шоссейный пер., д. 8, ул. Обоянская, д. 13а, ул. М. Горького, д. 55.

Подрядчики уже приняли меры по недопущению такой ситуации впредь. Открытые участки кровли закрыли тентами и гидроизоляционными материалами, прочистили внутренние ливневые трубы. Восстановлена подача электроэнергии в ранее обесточенные квартиры. Собственникам залитых квартир компенсируют убытки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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